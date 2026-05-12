Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мама Муравьёвой впервые высказалась об информации об уходе Софьи из сборной России

Мама Муравьёвой впервые высказалась об информации об уходе Софьи из сборной России
Комментарии

Ольга Муравьёва, мать серебряного призёра чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софьи Муравьёвой, ответила, действительно ли её дочь планирует покинуть состав сборной России по фигурному катанию.

«Я не вправе отвечать на такие вопросы, потому что эти вопросы надо адресовать Софье», — приводит слова Ольги Муравьёвой «РИА Новости Спорт».

По последним данным, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) пока не получала каких-либо запросов по Муравьёвой. Однако СМИ сообщают, что Софья уже точно попросила отчислить себя из сборной России. Они же связывают будущее фигуристки со сборными США, Франции и Грузии, однако каких-либо официальных подтверждений этому ещё не было.

Материалы по теме
Муравьёва хочет отчислиться из сборной России! Но поможет ли это начать новую жизнь?
Муравьёва хочет отчислиться из сборной России! Но поможет ли это начать новую жизнь?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android