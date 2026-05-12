Мама Муравьёвой впервые высказалась об информации об уходе Софьи из сборной России

Ольга Муравьёва, мать серебряного призёра чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софьи Муравьёвой, ответила, действительно ли её дочь планирует покинуть состав сборной России по фигурному катанию.

«Я не вправе отвечать на такие вопросы, потому что эти вопросы надо адресовать Софье», — приводит слова Ольги Муравьёвой «РИА Новости Спорт».

По последним данным, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) пока не получала каких-либо запросов по Муравьёвой. Однако СМИ сообщают, что Софья уже точно попросила отчислить себя из сборной России. Они же связывают будущее фигуристки со сборными США, Франции и Грузии, однако каких-либо официальных подтверждений этому ещё не было.