Александра Трусова поделилась первыми впечатлениями от работы с Бенуа Ришо

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) опубликовала фото и видео процесса своей работы на льду с известным хореографом из Франции Бенуа Ришо.

«Я думала, что уже видела все стороны фигурного катания… До сегодняшнего дня», — поделилась впечатлениями от работы с Ришо Трусова в своём телеграм-канале.

По последним данным, Ришо ставит Трусовой новую короткую программу.

Также специалист поставит короткую программу двукратному чемпиону России Евгению Семененко и произвольные танцы дуэтам Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Мария Фефелова/Артём Валов.