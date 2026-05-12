Энберт ответил, станет ли уход Муравьёвой потерей для российского фигурного катания

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира – 2019 в парном катании Александр Энберт ответил, отразится ли вероятный уход серебряного призёра ЧР-2024 Софьи Муравьёвой из сборной России на отечественном фигурном катании.

– Станет ли уход Муравьёвой потерей для российского фигурного катания?

– Конечно! Соня – хорошая спортсменка, она показывала прекрасные программы. Многие болельщики, в том числе и я, переживали за аксель три с половиной оборота, с которыми она боролась на протяжении нескольких сезонов. Сильная спортсменка, хорошее катание, интересные программы. Поэтому, конечно, будет потерей, несмотря на то что в этом году не получилось у неё отобраться в основной состав сборной. Но она, конечно, создавала конкуренцию для всех спортсменов, которые были, в том числе на чемпионате России.

– Как вы думаете, сможет ли Софья Муравьёва вне сборной России вернуться на прежний уровень?

– Вопрос некорректный, потому что мы не можем судить ни о каком уровне. Она будет выступать на других турнирах, а не на тех, на которых выступала последние четыре года. Это первое. И второе, вот пример смены спортивного гражданства – Соня Самоделкина. Она прекрасно смотрится на чемпионате четырёх континентов, на чемпионатах мира. Поэтому, конечно, возможно. Есть хорошие специалисты, можно поставить интересные программы. Хотелось бы, чтобы Муравьёва выступала за Россию. Но спортсмен сам решает, за какую страну и с каким спортивным гражданством он будет выступать, — приводит слова Энберта «Спорт день за днём».