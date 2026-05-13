Четырёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото вышла замуж

Четырёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию, призёр Олимпийских игр японская фигуристка Каори Сакамото заявила, что вышла замуж.

«Я хотела бы сделать объявление. Я вышла замуж на днях. С будущим мужем я познакомилась в колледже. Мы одного возраста. Он моя полная противоположность: он всегда спокоен и всё обдумывает, но никогда не забывает повеселиться. Он не занимается фигурным катанием», — цитирует Сакамото Kyodo.

В марте 2026 года Сакамото в четвёртый раз в карьере стала чемпионкой мира. Ранее фигуристка заявила, что сезон-2026 станет для неё последним в карьере. На Олимпиаде в Италии спортсменка выиграла серебряные медали в командном и личном турнирах.