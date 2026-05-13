Четырёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото вышла замуж

Четырёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото вышла замуж
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию, призёр Олимпийских игр японская фигуристка Каори Сакамото заявила, что вышла замуж.

«Я хотела бы сделать объявление. Я вышла замуж на днях. С будущим мужем я познакомилась в колледже. Мы одного возраста. Он моя полная противоположность: он всегда спокоен и всё обдумывает, но никогда не забывает повеселиться. Он не занимается фигурным катанием», — цитирует Сакамото Kyodo.

В марте 2026 года Сакамото в четвёртый раз в карьере стала чемпионкой мира. Ранее фигуристка заявила, что сезон-2026 станет для неё последним в карьере. На Олимпиаде в Италии спортсменка выиграла серебряные медали в командном и личном турнирах.

