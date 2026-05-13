«Ездить с ребёнком непросто, без него — ещё тяжелее». Трусова — о путешествиях с сыном

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала у себя в телеграм-канале пост, где рассказала об опыте дальних и частых авиаперелётов с маленьким ребёнком. В августе 2025 года Трусова родила сына Михаила.

В апреле 2026 года Трусова приняла участие в серии шоу Team Tutberidze — «Чемпионы на льду».

«Хотела рассказать вам, как прошёл апрель у меня, но получилось почему-то про Мишу. Ну, для меня тур дело привычное, а вот для него это первый опыт таких частых перелётов. Надо сказать, что держался Миша очень даже неплохо! Ещё и со всеми нашими коллегами по туру он подружился, обрастает связями. А что касается моих впечатлений от апреля… Ездить в тур с маленьким ребёнком на руках непросто, но ездить без него ещё тяжелее», — написала Трусова под видео, где более подробно рассказала, как проходили перелёты.