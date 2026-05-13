Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Косторная/Куница оставят произвольную программу «Мастер и Маргарита» на сезон-2026/2027

Косторная/Куница оставят произвольную программу «Мастер и Маргарита» на сезон-2026/2027
Комментарии

Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, планируют оставить произвольную программу «Мастер и Маргарита», поставленную на музыку Игоря Корнелюка к одноимённому фильму. Об этом сообщил администратор официального фан-клуба спортсменов.

Впервые фигуристы публично презентовали программу на открытых прокатах в 2024 году, но после этого не выступали на соревнованиях.

«Ребята тренируются. ПП остаётся «Мастер и Маргарита», — написал администратор в комментариях к одному из постов.

В 2020 году Косторная выиграла чемпионат Европы. В 2023 году она заявила о переходе из одиночного катания в парное. Позднее она вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, который стал её партнёром. В сентябре 2025 года у пары родился сын Дмитрий. Не так давно фигуристы заявили, что намерены возобновить спортивную карьеру.

Материалы по теме
«В какой-то степени сыграла саму себя». Косторная — о номере на «Русском вызове»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android