Косторная/Куница оставят произвольную программу «Мастер и Маргарита» на сезон-2026/2027

Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, планируют оставить произвольную программу «Мастер и Маргарита», поставленную на музыку Игоря Корнелюка к одноимённому фильму. Об этом сообщил администратор официального фан-клуба спортсменов.

Впервые фигуристы публично презентовали программу на открытых прокатах в 2024 году, но после этого не выступали на соревнованиях.

«Ребята тренируются. ПП остаётся «Мастер и Маргарита», — написал администратор в комментариях к одному из постов.

В 2020 году Косторная выиграла чемпионат Европы. В 2023 году она заявила о переходе из одиночного катания в парное. Позднее она вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, который стал её партнёром. В сентябре 2025 года у пары родился сын Дмитрий. Не так давно фигуристы заявили, что намерены возобновить спортивную карьеру.