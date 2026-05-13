Жулин заявил, что Степанова/Букин начали работать над программами к новому сезону

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что его подопечные, пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин начали работать над постановкой программ к новому сезону.

— Уже начали постановку программ Степановой и Букину к следующему сезону?

— Потихонечку начали.

— Какую из программ?

— Пока элементы набираем. Пока не знаем, — приводит слова Жулина «Матч ТВ».

Также Степанова и Букин являются участниками Олимпийских игр 2018 и 2022 годов, серебряными и бронзовыми призёрами чемпионата Европы. В мае 2025 года фигуристам было отказано в получении нейтрального статуса.