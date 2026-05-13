Главная Фигурное катание Новости

«Никаких ссор и скандалов». Софья Муравьёва — об уходе от Алексея Мишина

"Никаких ссор и скандалов". Софья Муравьёва — об уходе от Алексея Мишина
Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва рассказала, что её недавний уход из группы Алексея Мишина не связан с какими-либо скандалами и ссорами.

— Ну вот бывает, что люди где-то не сходятся. Получается, что там я выбрала свою тактику определённую, какие-то жизненные позиции. Алексей Николаевич согласился, принял, сказал: «Ну, значит так». А вот никаких разногласий не было, никаких ссор, никаких скандалов, как многие пишут, что я скандальная фигуристка со шлейфом уходов (смеётся).

— Я хотел бы разобрать на атомы эту реплику: «Мои планы по дальнейшей совместной работе не совпали с жизненной позицией Софьи». Здесь какая-то обида?
— Нет, здесь так и есть. Жизненная позиция, ну, жизненные моменты, с которыми дальше не получится идти.

— А это в большей степени профессиональная позиция?
— Да, профессиональная.

— Тогда она не совсем жизненная. Получается, вы творчески расходитесь?
— Ну как? Фигурное катание для меня — это тоже жизнь, с трёх лет, — сказала Муравьёва в выпуске шоу «Каток».

