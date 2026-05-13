Софья Муравьёва рассказала, как изменилась за прошедший сезон

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва ответила на вопрос о личных изменениях в минувшем сезоне, который стал для неё дебютным под руководством Алексея Мишина.

— Расскажи немного про прошедший сезон, как ты себя в нём вообще ощущала? Как изменилась?

— После перехода к Алексею Николаевичу [Мишину] как-то я очень почувствовала уверенность просто. Даже несмотря на какие-то неудачи, которые были в сезоне, четвёртые места, всё равно во мне сохранялся какой-то стержень. И я не расстраивалась из-за этого так, как это было в предыдущем сезоне. Всё работает вместе. Мне кажется, и моё какое-то мировоззрение чуть-чуть поменялось тоже. Я выросла немного, повзрослела. Начала думать, что, ну, могло быть и хуже (смеётся). Могла быть и 10-я после соревнования, — сказала Муравьёва в выпуске шоу «Каток».