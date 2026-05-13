«Специалисты из разных миров». Муравьёва сравнила работу с Авербухом и Ришо

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва сравнила опыт сотрудничества с двумя известными хореографами — Бенуа Ришо и Ильёй Авербухом.

— Мне интересно спросить у человека, который короткую у Ильи [Авербуха] ставил, произвольную у Бенуа, вот эта вот разница постановщиков, у них же наверняка кардинально разное видение вообще фигурного катания? Ну вот современный мир и прошлое, как они сочетаются?

— Илья с Бенуа — это совершенно разные люди, постановщики, хореографы, специалисты из разных вообще как будто миров. Я могу сказать, что сердцу моему ближе было работать с Бенуа. [С ним было] так, как я люблю: тебе говорят вот это вот и оттачивают это вот до того момента, пока ты это не будешь делать правильно или там, что понравилось, или где-то поменяют. А у Ильи более такая… Чуть легче работа.

— Он, наверное, больше свободы даёт, ты это имеешь в виду?

— Да, наверное, да. Ну, более поверхностно-спокойный [подход], — сказала Муравьёва в выпуске шоу «Каток».