«Я готова на всё». Софья Муравьёва — о возможности переезда в другую страну ради карьеры

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва заявила, что ради карьеры готова пройти любые испытания, включая потенциальный переезд в другую страну.

— Когда ты переходила к Мишину, ты переезжала из Москвы в Санкт-Петербург. Будет ли у тебя ещё один переезд? Будешь ли ты обратно [переезжать в Москву] на этот период времени, пока ты?...

— Ну, пока что я в Москве, потому что всё-таки у меня в Москве семья, дом.

— А насколько тебе сложно вообще было переезжать из города в город?

— Не сложно. Спокойно.

— Ты готова пройти ещё один вот такой вот путь с переездом, разлукой с семьёй, в другую страну?

— Я готова на всё, — сказала Муравьёва в выпуске шоу «Каток».