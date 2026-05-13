Алексей Ягудин раскрыл, почему ушёл от Алексея Мишина в 1998 году

Олимпийский чемпион (2002) по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил, почему им было принято решение уйти от Алексея Мишина в 1998 году.

— Мы все прекрасно знаем, что периодически фразы такие летают, висят в воздухе: «Ну, я поменяюсь, я изменюсь». Нет, люди не меняются, и в принципе, что было, так всё это на этом же уровне и осталось.

— Алексей, ты как-то вот это так говоришь, что как было всё, так и осталось, с какой-то обидой. У тебя какая-то обида на Алексея Николаевича?

— Нет. Алексей Николаевич Мишин сделал очень многое для моего профессионального роста.

— И всё же ты перешёл.

— И всё же я не согласен с очень многими вещами, которые он совершал, но сейчас речь была о подготовительном процессе, и я вижу, что, в принципе, тактика в группе у Алексея Николаевича не меняется.

— Разрешите я процитирую: «Мои планы по дальнейшей совместной работе не совпали с жизненной позицией Алексея Ягудина?» (отсылка на недавний комментарий Мишина на новость о прекращении сотрудничества с Софьей Муравьёвой. — Прим. «Чемпионата»). Верно?

— Моя жизненная позиция не совпала в своё время, в 1998-м, с жизненной позицией Алексея Николаевича, даже не с жизненной… Так что именно по-спортивному я не разделял предпочтения Алексея Николаевича. Я всегда об этом говорил. Надоело, ушёл, всё, — сказал Ягудин в выпуске шоу «Каток».