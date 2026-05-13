Софья Муравьёва рассказала о схожести работы с Алексеем Мишиным и Евгением Плющенко

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва рассказала о сходствах между тренировочным процессом у Евгения Плющенко и Алексея Мишина.

— Сонь, скажи, насколько разнятся стили работы у Жени Плющенко и Алексея Николаевича? Женя — его ученик, десятилетиями там был и глобально он ничего [другого] не видел. Утащил оттуда какие-то методы или нет? Или он уже самостоятельная фигура?

— Конечно, сохранил.

— Что-то похожее всё-таки в методиках есть?

— Ну, так как я шесть лет была у Плющенко и определённые упражнения, какие-то методики знаю, когда уже пришла к Алексею Николаевичу, у меня база была. Но Алексей Николаевич, я так поняла, что он идёт в ногу со временем, и у него меняются часто [упражнения], — сказала Муравьёва в выпуске шоу «Каток».