Евгения Медведева рассказала, что изменила бы в своей карьере

Обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр — 2018 фигуристка Евгения Медведева ответила, какое бы изменение внесла в свой тренировочный процесс в прошлом.

«В 2018 году я уехала в Канаду, тренировалась у Брайана Орсера. И там я сама себя вводила в то же самое состояние, как я вот привыкла, по системе работать. Там мне пытались сказать: «Остановись, девочка, хорош, не надо». А я, ну, думаю: «Как? Результата-то не будет! Вы меня останавливаете, потому что вы не хотите, чтобы я дальше сияла на пьедестале».

На самом деле, меня вот сейчас вот в интервью часто спрашивают: «Что бы ты вот там поменяла, вернись ты на шесть лет назад?» Я бы просто больше отдыхала. Прикиньте? У меня было бы два выходных в неделю. У меня было бы два полувыходных в неделю. Если бы у меня что-то болело, я бы позволила бы себе уйти с этой тренировки, чтобы не доломаться. Поэтому мне кажется, что это как раз таки и есть разница между юниорским катанием и взрослым, когда ты начинаешь слышать своё тело, и ты своему мозгу можешь сказать: «Нет, остановись. Как бы тебе сейчас ни хотелось пробить это плато, надо как бы лапки сложить и пойти на массаж», — сказала Медведева в выпуске шоу «Каток».