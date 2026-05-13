Бенуа Ришо назвал отличительную черту российских фигуристов

Известный французский хореограф Бенуа Ришо ответил, есть ли что-то выделяющее российских фигуристов в глазах работающих с ними специалистов.

— Есть ли что-то особенное в российских фигуристах, что бросается в глаза специалистам?

— Думаю, что выделяется дисциплина и трудовая этика с очень раннего возраста. По-настоящему чувствуешь, насколько важно здесь фигурное катание. Я сам из небольшой страны, где фигурное катание не является такой значимой частью культуры, поэтому мне всегда приятно ощущать эту страсть к спорту, когда приезжаю туда, где люди по-настоящему жаждут фигурного катания и любят его так глубоко, — приводит слова Ришо ТАСС.