Софья Муравьёва заявила, что много раз задумывалась о завершении карьеры

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва призналась, что неоднократно думала завершить карьеру.

— Ты одна из немногих фигуристок действующих, которая выступала на международных турнирах. И теперь пять лет мы уже в бане. Вот за эти пять лет у тебя было хоть раз желание закончить карьеру?
— Было. Много раз. И до того, как нас закрыли.

— И до того? Тебе было лет шестнадцать!
— Бывало, когда вообще просто прессовали и всё, и ты уже не можешь.

— А со стороны кого или чего был так называемый прессинг?
— Ну, как, ну, и результаты, и тренеры. Ну, когда сильный пресс идёт, именно, наверное, от тренеров оттого, что не получается. Ну, то есть, не знаю. Ну, бывало, бывало, — сказала Муравьёва в выпуске шоу «Каток».

