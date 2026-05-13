Ришо рассказал, с какими российскими тренерами ему интересно сотрудничать

Известный французский хореограф Бенуа Ришо рассказал, от работы с какими российскими тренерами по фигурному катанию получает удовольствие.

— С кем из российских тренеров вам интересно работать?
— Я сотрудничаю с Алексеем Мишиным уже 11 лет. Когда я недавно пересматривал «меморис», понял, как быстро летит время. В этом сезоне я также работаю с Алексеем Горшковым, Екатериной Рязановой и Анжеликой Крыловой. Забавно, что, когда я был моложе и ещё выступал, моей мечтой было тренироваться у Алексея Горшкова. Екатерина соревновалась со мной, а с Анжеликой я немного тренировался, когда она была в США. Мир тесен. Мне всегда нравится общаться с тренерами, понимать их видение и разделять одну любовь к спорту, — приводит слова Ришо ТАСС.

Баланс искусства и спорта. Как фигуристам ставят программы?
