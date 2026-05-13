Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова поздравила Каори Сакамото с замужеством

Татьяна Тарасова поздравила Каори Сакамото с замужеством
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила четырёхкратную чемпионку мира японскую фигуристку Каори Сакамото с недавним замужеством. Ранее сама Сакамото объявила о браке и рассказала, что познакомилась с мужем ещё в колледже.

«Ой, как я за неё рада! Она чудесный человек, чудесная девочка! Я желаю ей счастья! Надеюсь, что её муж счастливый человек, потому что ему достался такой необыкновенный человек, как Каори. Я люблю её не только за потрясающий стиль катания, но и за то, что она очень индивидуальна. Она одна такая. Надеюсь, что муж будет любить её всю жизнь», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Материалы по теме
Тарасова связывает решение Муравьёвой об уходе из сборной со сменой гражданства
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android