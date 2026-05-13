Татьяна Тарасова поздравила Каори Сакамото с замужеством

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила четырёхкратную чемпионку мира японскую фигуристку Каори Сакамото с недавним замужеством. Ранее сама Сакамото объявила о браке и рассказала, что познакомилась с мужем ещё в колледже.

«Ой, как я за неё рада! Она чудесный человек, чудесная девочка! Я желаю ей счастья! Надеюсь, что её муж счастливый человек, потому что ему достался такой необыкновенный человек, как Каори. Я люблю её не только за потрясающий стиль катания, но и за то, что она очень индивидуальна. Она одна такая. Надеюсь, что муж будет любить её всю жизнь», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».