Дегтярёв рассказал о будущем Союза конькобежцев и Федерации фигурного катания

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не станут объединяться в единую федерацию.

«Несмотря на то что на мировом уровне ISU объединяет эти виды в одну федерацию, в разных странах это устроено по-разному. В некоторых одна федерация, в других — две федерации. Мы обсудили этот вопрос с главами наших федераций, решили не объединяться. Это позиция сообщества и руководителей федераций — я её поддержал. Оба руководителя — Николай Гуляев и Антон Сихарулидзе — члены исполкома олимпийского комитета», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.