Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дегтярёв рассказал о будущем Союза конькобежцев и Федерации фигурного катания

Дегтярёв рассказал о будущем Союза конькобежцев и Федерации фигурного катания
Комментарии

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не станут объединяться в единую федерацию.

«Несмотря на то что на мировом уровне ISU объединяет эти виды в одну федерацию, в разных странах это устроено по-разному. В некоторых одна федерация, в других — две федерации. Мы обсудили этот вопрос с главами наших федераций, решили не объединяться. Это позиция сообщества и руководителей федераций — я её поддержал. Оба руководителя — Николай Гуляев и Антон Сихарулидзе — члены исполкома олимпийского комитета», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Материалы по теме
«Мы над этим поработали». Дегтярёв — о непрошеных советах по работе на мировом уровне
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android