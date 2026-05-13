РУСАДА проверило 31 российского фигуриста на допинг за четыре месяца

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по апрель 2026 года провело допинг‑тестирование среди 31 российского фигуриста. Об этом сообщает ТАСС.

Среди протестированных спортсменов следующие атлеты прошли проверку на допинг дважды: Арсений Федотов, Александр Галлямов, Глеб Лутфуллин, Никита Сарновский, Анастасия Мишина. Остальные участники тестирования — Софья Акатьева, Екатерина Чикмарёва, Владислав Дикиджи, Алиса Двоеглазова, Мария Фефелова, Матвей Янченков, Макар Игнатов, Василиса Кагановская, Егор Карнаухов, Дина Хуснутдинова, Марк Кондратюк, Елена Костылева, Лев Лазарев, Андрей Мозалев, Девид Нарижный, Максим Некрасов, Камилла Нелюбова, Лидия Плескачёва, Дарья Садкова, Евгений Семененко, Полина Шешелева, Николай Угожаев, Артём Валов, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — прошли процедуру один раз.

Данные за 2025 год показывают, что Российское антидопинговое агентство осуществило допинг‑контроль в отношении 88 фигуристов. В числе наиболее часто тестируемых: Николай Угожаев (шесть проверок), Александр Галлямов и Пётр Гуменник (по пять проверок). По четыре проверки прошли следующие спортсмены: Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Алиса Двоеглазова, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина, Аделия Петросян.

