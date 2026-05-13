«С этого начались большие комплексы». Муравьёва — о взвешиваниях у Мишина

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва рассказала, какими были взвешивания у тренера Алексея Мишина.

«Мне всегда говорили, что как бы я очень худая. И девочки там, которые моего возраста, были, ну, на пять-шесть килограммов больше. Мне всё время говорили: «Тебе тоже надо худеть». Когда там я поправлялась на 200 грамм, мне сразу говорили: «У тебя попа большая, у тебя там это выросло». С этого начались очень большие комплексы. Например, я тоже перешла вот к Алексею Николаевичу [Мишину] сейчас. До этого меня не взвешивали у Евгения Викторовича [Плющенко]. У меня не было никакого такого прямо сильного расстройства или как это называется. Начались взвешивания, и началась, можно сказать, последняя стадия, наверное, пубертата. Как раз таки на это время. И это было прямо очень жёстко, потому что каждое взвешивание, чем больше тебя взвешивают, тем больше ты набираешь. Просто так получается. Потом меня перестали взвешивать, я похудела. Сколько там, на 2 кг. Ну чем спокойнее атмосфера, тем легче похудеть», — сказала Муравьёва в выпуске шоу «Каток».

