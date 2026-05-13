«Да зачем это надо?» Муравьёва — о мотивации в условиях бана российских фигуристов

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва высказалась по поводу отстранения от международных соревнований.

«Не этот, а прошлый сезон вообще просто ужасный был. Я могу сказать, что это самый ужасный сезон в моей жизни был. И было настолько, что я думала даже в начале, что, ну, скорее всего, лучше закончить, потому что вряд ли откроют [доступ к международным соревнованиям]. То есть ты понимаешь, что, блин, вряд ли откроют, да зачем это надо? Кто не ощущал именно вот этот вот бан, он не поймёт. Я могу сказать точно, это не всем понять. Не всем понять тоже юниорам, которые там ещё не были. И они говорят: «Да пофиг». Нет, ты просто не понимаешь, как это там», — сказала Муравьёва в выпуске шоу «Каток».

