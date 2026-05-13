Софья Муравьёва вправе запросить смену спортивного гражданства до 1 июля

Фигуристка Софья Муравьёва вправе подать запрос о смене спортивного гражданства до 1 июля.

«Вопросы передачи гражданства фигуристам в первую очередь решаются между соответствующими федерациями‑членами. У членов ISU есть время до 1 июля, чтобы подать такие запросы. ISU не будет больше комментировать отдельные случаи», — приводит слова пресс-службы ISU «Матч ТВ».

Ранее спортсменка, занявшая второе место на чемпионате России 2024 года, обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой исключить её из состава сборной.

Софья Муравьёва — серебряный призёр чемпионата России (2024), бронзовый призёр чемпионата России (2023), чемпионка России по прыжкам, двукратный бронзовый призёр первенства России среди юниоров (2021 и 2022).