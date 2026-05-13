Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Муравьёва вправе запросить смену спортивного гражданства до 1 июля

Софья Муравьёва вправе запросить смену спортивного гражданства до 1 июля
Комментарии

Фигуристка Софья Муравьёва вправе подать запрос о смене спортивного гражданства до 1 июля.

«Вопросы передачи гражданства фигуристам в первую очередь решаются между соответствующими федерациями‑членами. У членов ISU есть время до 1 июля, чтобы подать такие запросы. ISU не будет больше комментировать отдельные случаи», — приводит слова пресс-службы ISU «Матч ТВ».

Ранее спортсменка, занявшая второе место на чемпионате России 2024 года, обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой исключить её из состава сборной.

Софья Муравьёва — серебряный призёр чемпионата России (2024), бронзовый призёр чемпионата России (2023), чемпионка России по прыжкам, двукратный бронзовый призёр первенства России среди юниоров (2021 и 2022).

Материалы по теме
Муравьёва хочет отчислиться из сборной России! Но поможет ли это начать новую жизнь?
Муравьёва хочет отчислиться из сборной России! Но поможет ли это начать новую жизнь?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android