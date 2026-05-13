Тысячи зрителей посетили спектакль «Люблю и верю» на водном стадионе «Динамо»

Тысячи зрителей посетили спектакль «Люблю и верю» на водном стадионе «Динамо»
9 и 10 мая на Водном стадионе «Динамо» состоялись показы спектакля «Люблю и верю» Русского театра на воде под руководством Марии Киселёвой, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Департамента спорта Москвы. Постановку увидели тысячи зрителей.

«Люблю и верю» — пронзительная история о любви, которую не смогла разрушить война. Судьба героев, разлучённых в 1941 году, раскрывается через письма, сохранившие чувства, надежду и веру спустя годы.

Спектакль развернулся сразу в трёх пространствах — на сцене, в воде и в воздухе. В постановке соединились синхронное плавание, прыжки в воду, цирковое искусство и современная хореография. Особую атмосферу создали современные сценические технологии, подводная съемка, музыка, поэзия, уникальные костюмы и декорации.

В главных ролях спектакля «Люблю и верю» выступили многократные олимпийские чемпионки Мария Шурочкина и Александра Пацкевич, многократные чемпионки мира и Европы среди юниоров Анна Удовик, Дарья Кирсанова, Виолетта Евенко, Анастасия Бахтырева. Голос главного героя прозвучал в исполнении народного артиста России Константина Хабенского.

Предпремьерный показ посетили участники проекта «Добрый автобус». Русский театр на воде впервые, совместно с Центром социальной интеграции Дианы Гурцкая, организовали показ для зрителей с нарушениями зрения. С помощью тифлокомментирования в режиме реального времени было сопровождение визуального действия постановки. Перед спектаклями с тематическими номерами выступили воспитанники спортивных школ города Москвы по синхронному плаванию.

