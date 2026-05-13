Гуменник высказался о сокращении прыжковых элементов в произвольной программе

Участник Олимпийских игр — 2026 по фигурному катанию Пётр Гуменник поделился мнением об изменениях в правилах вида спорта.

– На последнем совете ISU было принято важное решение о сокращении количества прыжковых элементов в произвольной программе. Вместо трёх каскадов теперь будет два. Это поможет повысить артистическую составляющую программ?

— Если время остается то же, безусловно. Можно будет добавить немного артистизма. Хотя не могу назвать изменения радикальными. Все фигуристы уберут самый лёгкий каскад, который у них есть в программе. У меня это был тройной лутц — тройной тулуп, на который тратил десять секунд. Заменить его большим количеством шагов невозможно. Уверен, что все уберут тройной тулуп и расклады от этого не поменяются. Будет интересно исполнять каскад с ойлером. Раньше прыгать флип через ойлер было невыгодно, хотя сам каскад красивый и редкий. Даже жаль, что его мы практически не видели на соревнованиях. Сейчас, возможно, картина поменяется, — приводит слова Гуменника «Мир фигурного катания».