Гуменник вспомнил историю с правообладателем музыки на ОИ-2026

Участник Олимпийских игр — 2026 российский фигурист Пётр Гуменник высказался о проблемах с музыкой к короткой программе на Олимпиаде-2026.

— Вся страна следила за драматическими событиями, связанными с решением правообладателей музыки к «Парфюмеру» запретить вам выступать на Олимпиаде с отшлифованной по ходу сезона программой. Вы понимаете, почему так получилось и почему получилось в последний момент?

— Теперь уже понимаю, хотя прежде никогда об этом не задумывался и никогда с подобным не сталкивался. Запасных вариантов по этой причине у меня и не было. Хотя на Олимпиаде не я один столкнулся с проблемой авторских прав. Опыт приобрёл, и теперь знаю: нужно всегда иметь наготове запасной вариант. Правообладатели музыки могут преподнести неприятный сюрприз в любой момент, — приводит слова Гуменника «Мир фигурного катания».