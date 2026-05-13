«Сюрпризы возможны». Гуменник — о программах в новом сезоне

Чемпион России Пётр Гуменник анонсировал возможность появления в будущем сезоне неожиданных соревновательных программ с его участием.

— Нет опасения, что за вами сохранится репутация мастера исключительно драматических постановок?

— Сам прекрасно понимаю, что драматические образы даются легче, но нельзя на них зацикливаться. Да и показать что-то неожиданное, как «Трансформера» на «Русском вызове», люблю. Возможно, в будущем сезоне болельщики увидят и неожиданные соревновательные программы в моём исполнении. Пока не знаю, на чём мы вместе с Вероникой Анатольевной Дайнеко остановим свой выбор, но сюрпризы возможны, — приводит слова Гуменника «Мир фигурного катания».