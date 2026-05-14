Софья Муравьёва может начать выступать за сборную Грузии — источник

Призёр чемпионатов России по фигурному катанию Софья Муравьёва может сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Грузии. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

По данным источника, официальных запросов в ФФКР о переходе Софьи Муравьёвой в сборную Франции не поступало, а слухи возникли из-за её отдыха в Париже.

Разговоры о выступлении за Францию, связанную с её хореографом Бенуа Ришо, пока не подтверждаются и остаются лишь словами. В качестве реального варианта возможного перехода называется Грузия.

Ранее стало известно, что фигуристка обратилась с просьбой исключить её из состава национальной команды России. До этого в СМИ также появлялась информация о возможном переходе Муравьёвой в сборную Франции.