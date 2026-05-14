Александра Трусова поделилась процессом постановки КП от Бенуа Ришо

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) в социальных сетях поделилась видео с первого дня работы с известным хореографом из Франции Бенуа Ришо.

«Первый день постановки вышел насыщенным», — подписала видео Трусова.

Ранее стало известно, что Ришо также поставит короткую программу двукратному чемпиону России Евгению Семененко и произвольные танцы дуэтам Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Мария Фефелова/Артём Валов.

Напомним, Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля прошлого года фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа 2025 года у пары родился сын Михаил.