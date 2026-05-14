Тарасова прокомментировала сотрудничество Трусовой с французским хореографом Бенуа Ришо

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о сотрудничестве серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Игнатовой (Трусовой) с известным хореографом из Франции Бенуа Ришо.

«Посмотрим на работу Трусовой с Ришо, когда будет сделана и отработана программа, выставлена. Чтобы все восхищались. Мы и так любим Трусову, а если у неё ещё будет интересная программа — замечательно! У Саши всегда были интересные программы. Она прыгала все многооборотные прыжки. Никто этого не делал, а она делала! Всегда был свой стиль и направление. Может, Ришо предложит ей что-то другое», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

