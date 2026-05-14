Сакамото: если бы нужно было описать Олимпиаду одним словом, это было бы «защита»

Четырёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию, призёр Олимпийских игр японская фигуристка Каори Сакамото выступила на пресс-конференции, посвящённой завершению спортивной карьеры. Каори рассказала о решении сделать последние четыре года своей последней олимпийской серией, о своём подходе к соревнованиям.

«Надеюсь выразить свою благодарность за всё, что было до сих пор. Спасибо всем за то, что вы здесь. Я уже решила, что эти четыре года станут для меня последними, хотя и говорила, что планирую прожить ещё четыре.

Если бы мне нужно было описать Олимпиаду одним словом, это было бы «защита». Я была настолько сосредоточена на том, чтобы не совершать ошибок, что на протяжении трёх Игр не могла выкладываться на полную, поэтому, думаю, дело было скорее в осторожности.

Это были бесценные времена. Когда тренер меня ругал, а я думала: «Я тебе покажу!» – это то, что можно испытать только тогда. Сейчас я чувствую, что чего-то не хватает», – приводит слова Сакамото FS-Gossips.