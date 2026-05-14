Каори Сакамото поделилась планами после завершения карьеры

Четырёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию, призёр Олимпийских игр японская фигуристка Каори Сакамото поделилась своими планами после завершения карьеры.

«Пока я ещё могу, планирую выступать в ледовых шоу и преподавать, надеясь создать возможности для людей открыть для себя фигурное катание.

Проще говоря, я хочу быть таким же тренером, как госпожа Накано. Надеюсь научить не только техническим навыкам, но и аспектам характера и человечности. Я уверена, что буду продолжать учиться у госпожи Накано, поэтому я хочу впитывать как можно больше», — приводит слова Сакамото FS-Gossips.

В марте 2026 года Сакамото в четвёртый раз в карьере стала чемпионкой мира. Ранее фигуристка заявила, что сезон-2026 станет для неё последним в карьере. На Олимпиаде в Италии спортсменка выиграла серебряные медали в командном и личном турнирах.

