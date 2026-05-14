Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я не была особенно талантлива». Сакамото — об идеях, которые передаст молодым фигуристам

«Я не была особенно талантлива». Сакамото — об идеях, которые передаст молодым фигуристам
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию, призёр Олимпийских игр японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, какие идеи она хочет передать следующему поколению.

«Я не была особенно талантлива и не могла всё делать легко. Сейчас говорят: «Каори Сакамото известна своим двойным акселем», но на самом деле мне потребовалось около двух лет, чтобы освоить его. Хочу сказать детям, чтобы они не сдавались только потому, что у них что-то не получается сразу. Что бы ни говорили другие, если вы хотите победить, вы просто должны выложиться на полную», — приводит слова Сакамото FS-Gossips.

В марте 2026 года Сакамото в четвёртый раз в карьере стала чемпионкой мира. На Олимпиаде в Италии спортсменка выиграла серебряные медали в командном и личном турнирах.

Материалы по теме
Каори Сакамото поделилась планами после завершения карьеры
Материалы по теме
Баланс искусства и спорта. Как фигуристам ставят программы?
Баланс искусства и спорта. Как фигуристам ставят программы?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android