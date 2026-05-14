«Я не была особенно талантлива». Сакамото — об идеях, которые передаст молодым фигуристам

Четырёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию, призёр Олимпийских игр японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, какие идеи она хочет передать следующему поколению.

«Я не была особенно талантлива и не могла всё делать легко. Сейчас говорят: «Каори Сакамото известна своим двойным акселем», но на самом деле мне потребовалось около двух лет, чтобы освоить его. Хочу сказать детям, чтобы они не сдавались только потому, что у них что-то не получается сразу. Что бы ни говорили другие, если вы хотите победить, вы просто должны выложиться на полную», — приводит слова Сакамото FS-Gossips.

В марте 2026 года Сакамото в четвёртый раз в карьере стала чемпионкой мира. На Олимпиаде в Италии спортсменка выиграла серебряные медали в командном и личном турнирах.