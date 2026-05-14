«Франция — лишь один из многих вариантов». Ришо — о возможном переходе Муравьёвой

Известный французский хореограф Бенуа Ришо высказался о возможном переходе призёра чемпионатов России по фигурному катанию 19-летней Софьи Муравьёвой в сборную Франции.

«Франция — лишь один из многих вариантов, доступных Софии. Мы желаем ей всего наилучшего независимо от того, какую страну она выберет», — приводит слова Ришо Odds.ru.

Ранее стало известно, что фигуристка обратилась с просьбой исключить её из состава национальной команды России. До этого в СМИ также появлялась информация о возможном переходе Муравьёвой в сборную Франции. Также сообщалось, что Муравьёва может начать выступать за сборную Грузии.