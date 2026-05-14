«Культурный обмен». Трусова и Ришо приняли участие в тренде про славянский взгляд

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) опубликовала в социальных сетях новое совместное видео с известным хореографом из Франции Бенуа Ришо. Фигуристка вместе со специалистом приняли участие в тренде под названием Slavic Stare («славянский взгляд»). В его рамках люди имитируют холодный, серьёзный, слегка прищуренный взгляд, якобы присущий славянским женщинам.

«Культурный обмен. Славянский взгляд в нашем исполнении!» — подписала Трусова видео.

По последним данным, Ришо ставит Трусовой новую короткую программу.

Также специалист поставит короткую программу двукратному чемпиону России Евгению Семененко и произвольные танцы дуэтам Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Мария Фефелова/Артём Валов.

