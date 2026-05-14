Бенуа Ришо перенёс отъезд из России, чтобы поставить программу Камиле Валиевой — источник

Бенуа Ришо перенёс отъезд из России, чтобы поставить программу Камиле Валиевой — источник
Авторитетный французский хореограф Бенуа Ришо станет постановщиком одной из программ чемпионки мира – 2020 среди юниоров российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько не связанных друг с другом источников.

По информации издания, Ришо перенёс вылет из России ради работы с Валиевой. Постановочный процесс начнётся сегодня, 14 мая, договорённости якобы были достигнуты в последний момент. Над какой именно программой Валиевой – короткой или произвольной – будет работать Ришо, пока не определено.

Отметим, что Ришо дважды (2024, 2026) признавался лучшим хореографом мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

