Метёлкина и Берулава могут продолжить работу в группе тренера центра Тутберидзе — источник

Серебряные призёры Олимпиады-2026 и чемпионата мира – 2026, действующие чемпионы Европы в парном катании Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, представляющие Грузию, могут продолжить тренироваться под руководством Станислава Морозова, который работает в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и является наставником действующих чемпионов России Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

«Метёлкина и Берулава могут продолжить тренироваться в группе Станислава Морозова в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Решение будет принято после совместной работы», — приводит слова своего источника ТАСС.

Отметим, что к Олимпиаде-2026 Метёлкина/Берулава готовились в группе Павла Слюсаренко в Перми.