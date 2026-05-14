Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Метёлкина и Берулава могут продолжить работу в группе тренера центра Тутберидзе — источник

Метёлкина и Берулава могут продолжить работу в группе тренера центра Тутберидзе — источник
Комментарии

Серебряные призёры Олимпиады-2026 и чемпионата мира – 2026, действующие чемпионы Европы в парном катании Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, представляющие Грузию, могут продолжить тренироваться под руководством Станислава Морозова, который работает в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и является наставником действующих чемпионов России Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

«Метёлкина и Берулава могут продолжить тренироваться в группе Станислава Морозова в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Решение будет принято после совместной работы», — приводит слова своего источника ТАСС.

Отметим, что к Олимпиаде-2026 Метёлкина/Берулава готовились в группе Павла Слюсаренко в Перми.

Материалы по теме
Гуменнику скучно без квадов на шоу? Закулисье ледового тура Тутберидзе
Гуменнику скучно без квадов на шоу? Закулисье ледового тура Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android