«Это всё-таки не искусство». Роднина заявила, что не помнит ни одной программы Валиевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала инсайд, что известный хореограф Бенуа Ришо поставит одну из программ на сезон-2026/2027 российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Почему нет? Программы в любом случае надо ставить. С российскими хореографами уже пробовали работать, почему бы не попробовать что-то новое.

Честно скажу, не помню ни одной (на вопрос, будет ли она ждать шедевральной постановки Ришо для Валиевой, ведь её программы всегда выделялись – Прим. «Чемпионата»). Возможно, потому, что очень давно её не видели. Но это всё-таки не искусство, а всего лишь спортивные программы. Да, они могут быть интересными, талантливыми, но шедевр — это слишком громко», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Ришо дважды (2024, 2026) признавался лучшим хореографом мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU).