Алина Загитова опубликовала свежие фото из Китая

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года, 23-летняя российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своём телеграм-канале свежие фотографии из Китая, снабдив пост эмодзи флага Китая и сердца.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Ранее Загитова объявила о запуске своего реалити-шоу «Формула льда» для юных спортсменов в возрасте от семи до 18 лет из разных регионов страны. На участие в проекте было отправлено более 200 заявок.

Видео: Самая титулованная фигуристка России: