Аделия Петросян опубликовала видео со своего отдыха

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании, ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Аделия Петросян поделилась с фанатами в своём телеграм-канале видео с отдыха. В кадре Петросян наслаждается закатом, стоя в воде.

В сезоне-2025/2026 Петросян получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) и выиграла квалификационный турнир в Пекине, тем самым завоевав именную путёвку на Олимпийские игры – 2026 в Италии. На дебютной для себя Олимпиаде Аделия заняла итоговое шестое место, набрав в сумме 214,53 балла. Россиянка упала с четверного тулупа в произвольной программе.

