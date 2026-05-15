Тарасова — о новых программах Валиевой: все мы хотим, чтобы она была по-новому красивой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что известный французский хореограф Бенуа Ришо поставит одну из программ на сезон-2026/2027 российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Сейчас, видимо, не так много постановщиков, поэтому выбирают Ришо. Тренеры, спортсмены доверяют ставить программы Бенуа. Все мы хотим, чтобы Камила вышла и была по-новому красивой, с интересной хореографией, технически абсолютной. Хочется посмотреть что-то новое, тем более её возможности позволяют это сделать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Ришо дважды (2024, 2026) признавался лучшим хореографом мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

