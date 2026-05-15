Тутберидзе рассказала, чем жертвуют родители спортсменов

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о роли родителя в карьере ребёнка.

«Липницкая свою жизнь положила, чтобы состоялась Юлия Липницкая. Состоялась? Состоялась. Семья Жени Медведевой – то же самое. Бабушка жила на катке. Они продали свою квартиру, где они жили, переехали рядом с катком жить. Алина Загитова – то же самое. Родители совершили ошибку? Они вырастили чемпионов.

Может, полных семей не так много. Те мамы, которые здесь сидят с утра до вечера, упускают момент семьи. И остаются в итоге с дочерью.

И, опять-таки, я ещё не встретила ни одного спортсмена состоявшегося, олимпийского чемпиона, который бы сказал: мам, спасибо тебе огромное, что ты отдала все, что у тебя было, сидела на трибуне всю жизнь, упустила своё какое-то и женское счастье, и счастье состояться в жизни. Но этот родитель состоялся как родитель», — приводит слова Тутберидзе Okko.