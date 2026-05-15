«Сейчас движется по нисходящей». Владимир Морозов — о регрессе в парном катании

Обладатель двух серебряных медалей Олимпийских игр российский фигурист Владимир Морозов, выступавший в парном катании с Евгенией Тарасовой, отреагировал на упрощение правил у спортивных пар и оценил вероятность того, что этот вид станет похожим на танцы на льду.

— Как оцениваете тренд на упрощение контента в фигурном катании?
— Честно говоря, не приветствую упрощение произвольных программ. Понимаю, что европейское и мировое парное катание сейчас движется по нисходящей: нет суперсильных топ-пар. Если сравнивать Олимпийские игры 2026 года с Олимпиадами 2014, 2018 и даже 2022 года, тогда уровень был заметно выше.

— С этим трудно спорить.
— Мы видим отток фигуристов из парного катания. Сначала все приходят в одиночное, там не получается — и на этом всё заканчивается, не пытаются продолжить в парах. Возможно, изменениями правил хотят мотивировать спортсменов приходить в парное катание, а не заканчивать.

— Нет ли опасения, что со временем парное катание превратится в танцы на льду?
— Нет, это просто невозможно. В парном катании есть прыжки, выбросы, подкрутки — поэтому эти два вида никогда не станут одинаковыми. А вот если парное катание начнёт сближаться с танцами по качеству скольжения, презентации и работе дуэта, это будет только плюсом, — цитирует Морозова «Советский спорт».

