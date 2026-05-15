Морозов — об исполнении ультра-си Трусовой на шоу: это что-то за гранью фантастики

Обладатель двух серебряных медалей Олимпийских игр российский фигурист Владимир Морозов, выступавший в парном катании с Евгенией Тарасовой, высоко оценил исполнение фигуристкой Александрой Трусовой элементов ультра-си на ледовых шоу.

— Когда вы видите на шоу четверной лутц Саши Трусовой, какие эмоции?
— Шок, как и у всех. Это что-то за гранью фантастики. То, что она делает… Я, конечно, верил, что свой любимый лутц она в любом случае будет прыгать, если захочет, но когда ты видишь это наяву — это непередаваемые ощущения.

— Ещё ведь был чистый тройной аксель.
— Да, по поводу акселя. Это не самый её любимый прыжок. Но есть ощущение, что он у неё стал только лучше после рождения ребёнка, — цитирует Морозова «Советский спорт».

