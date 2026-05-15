Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова назвала большим безобразием возможный недопуск фигуристов до международной арены

Тарасова назвала большим безобразием возможный недопуск фигуристов до международной арены
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что потенциальный недопуск российских фигуристов до международных стартов станет самым большим безобразием в спорте за последние десятки лет.

В июне на Тенерифе состоится конгресс ISU, на котором, предположительно, будет рассмотрен вопрос допуска россиян до международной арены.

«Я вообще ничему не верю, в ISU же сами так делают, чтобы мы не верили ни одному их слову. Поэтому заискивать перед ними или склонять голову я не собираюсь. Если они нас не допустят, это будет самым большим безобразием, которое я видела во всём спорте за многие десятилетия, не только в нашем. Это будет безнравственно, безответственно и бездарно», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Шанс есть. Энберт — о допуске взрослых спортсменов на международные соревнования
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android