Тарасова назвала большим безобразием возможный недопуск фигуристов до международной арены

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что потенциальный недопуск российских фигуристов до международных стартов станет самым большим безобразием в спорте за последние десятки лет.

В июне на Тенерифе состоится конгресс ISU, на котором, предположительно, будет рассмотрен вопрос допуска россиян до международной арены.

«Я вообще ничему не верю, в ISU же сами так делают, чтобы мы не верили ни одному их слову. Поэтому заискивать перед ними или склонять голову я не собираюсь. Если они нас не допустят, это будет самым большим безобразием, которое я видела во всём спорте за многие десятилетия, не только в нашем. Это будет безнравственно, безответственно и бездарно», — приводит слова Тарасовой ТАСС.