Иоланда Чен считает, что российские фигуристы выиграли бы у Алисы Лью

Чемпионка мира в тройном прыжке в помещении Иоланда Чен рассказала, что российские фигуристы могли бы составить сильную конкуренцию на международном уровне.

«С Алисой Лью у нас могут легко конкурировать пять наших девчонок. Если Аделия Петросян сделает свой коронный прыжок, вообще никаких вопросов не будет. Девочкам смелее надо идти на эти эксперименты.

А что касается той же Алисы Лью и девочек-японок, да, они красиво катаются. Но я ничего такого особенного не вижу у Сакамото. А Аделия при своём характере, харизме, артистичности, если бы ещё этот прыжочек наладила, там бы ей равных не было.

Думаю, в противостоянии России и США наши ребята были бы впереди. Потому что у нас и пары, и танцевальные дуэты роскошные.

Я смотрела соревнования и скажу, что иностранцы абсолютно ничем не выделяются. Полагаю, мы бы в такой встрече победили. Тем более на радостях, что наконец есть возможность посоревноваться по-серьёзному.

Наши спортсмены — как застоявшиеся кони. Бьют копытом, так хочется выбежать на волю и посоревноваться уже вовсю со всеми остальными», — приводит слова Чен Sport24.

Напомним, с 2022 года российские фигуристы были отстранены от международных соревнований.