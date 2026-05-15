«Не для того чтобы сторис запиливать». Морозов — о возвращении Трусовой и Валиевой

Обладатель двух серебряных медалей Олимпийских игр российский фигурист Владимир Морозов оценил мотивацию фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой к возвращению на лёд после перерыва в период отсутствия международных стартов у россиян.

— Если всё-таки международных стартов в следующем году не будет, Трусова и Валиева смогут найти мотивацию выступать внутри России?

— Общего ответа тут нет. Каждый спортсмен уникален, у каждого свои мысли, желания на сезон, на карьеру, на жизнь. Большинство точно продолжит. Камила возвращается и точно захочет кататься. Саша тоже не просто так прыгает четверные и тройной аксель, явно не как хобби. Она тренируется с апреля. Думаю, тоже захочет продолжить соревноваться, так как ещё не всё нам показала. Будем надеяться, что они все будут кататься в следующем сезоне и соревноваться друг с другом.

— Валиева тоже вернулась с элементом «ультра-си». Она своего последнего слова в фигурном катании не сказала?

— Последнее слово — это когда ты дышать перестаёшь или объявляешь о завершении карьеры. Поэтому точно нет. У всех есть амбиции, все будут грызть лёд, тренироваться. Все приходят на каток не просто так. Не для того чтобы сторис запиливать (улыбается), — приводит слова Морозова «Советский спорт».