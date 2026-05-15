Жулин — о работе Валиевой и Трусовой с Ришо: абсолютно не обидно, что не обратились ко мне

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о сотрудничестве российских фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой с известным с французским хореографом Бенуа Ришо.

«Мне абсолютно не обидно, что спортсменки не обратились ко мне. Ришо показал себя очень модным и разносторонним специалистом. Так почему нет? Считаю это совершенно нормальным явлением. Потому что каждая фигуристка ищет что-то новое», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Бенуа Ришо поставит короткую программу Александре Трусовой, Евгению Семененко, произвольные танцы дуэтам Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Мария Фефелова/Артём Валов. Также в СМИ появилась информация, что Ришо перенёс вылет из России ради работы с Камилой Валиевой.