Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жулин — о работе Валиевой и Трусовой с Ришо: абсолютно не обидно, что не обратились ко мне

Жулин — о работе Валиевой и Трусовой с Ришо: абсолютно не обидно, что не обратились ко мне
Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о сотрудничестве российских фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой с известным с французским хореографом Бенуа Ришо.

«Мне абсолютно не обидно, что спортсменки не обратились ко мне. Ришо показал себя очень модным и разносторонним специалистом. Так почему нет? Считаю это совершенно нормальным явлением. Потому что каждая фигуристка ищет что-то новое», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Бенуа Ришо поставит короткую программу Александре Трусовой, Евгению Семененко, произвольные танцы дуэтам Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Мария Фефелова/Артём Валов. Также в СМИ появилась информация, что Ришо перенёс вылет из России ради работы с Камилой Валиевой.

Материалы по теме
Бенуа Ришо перенёс отъезд из России, чтобы поставить программу Камиле Валиевой — источник
Материалы по теме
Баланс искусства и спорта. Как фигуристам ставят программы?
Баланс искусства и спорта. Как фигуристам ставят программы?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android