«Постепенно приступаю к тренировкам на льду». Синицина — о восстановлении после травмы

Двукратный призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина рассказала о своём самочувствии после того, как в конце марта получила травму на шоу Татьяны Навки.

— Как здоровье после пореза во время шоу? Зажила ли рана, когда можно будет вернуться на лед?

— С моим здоровьем всё в порядке. Мне уже сняли швы, спокойно хожу, разрабатываю ногу. Так что до полного восстановления осталось не так много времени. Постепенно приступаю к тренировкам на льду, а скоро буду снова выступать. Но всё равно стараюсь не перетруждаться, опираться на свои ощущения и ждать возможности полностью вытягивать ногу, растягивать икру, — приводит слова Синициной «Газета.ru».