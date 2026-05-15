Кацалапов: конкурентов у Сизерона сейчас нет. Они с Фурнье Бодри провели большую работу

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в танцах на льду Никита Кацалапов заявил, что у олимпийских чемпионов Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона сейчас нет конкурентов.

— Насколько наши спортсмены, на ваш взгляд, были бы конкурентоспособны на последнем чемпионате мира?
— Конечно, наши спортсмены могли бы претендовать на хорошие места. По крайней мере, в танцах на льду у нас действительно всё движется в нужном направлении. Спортсмены подготовлены, вовлечены в соревновательный процесс. Безусловно радует то, как они работают с программами, подчищают элементы, как стараются показывать красивое и качественное катание.

— Есть ли сейчас объективные конкуренты у Гийома Сизерона? Какие у вас впечатления от его работы с Лоранс Фурнье Бодри после долгого выступления в тандеме с Пападакис?
— На мой взгляд, конкурентов у Сизерона сейчас нет. Они с Лоранс провели большую работу и отлично скатались за минимальный срок — всего за один год. Так смогла бы далеко не каждая пара. Я так впечатлился этим, что даже написал Гийому, поддержал его и поделился своими эмоциями, — приводит слова Кацалапова «Газета.Ru».

